Studie: Kulturelle Teilhabe mit und ohne Migrationshintergrund etwa gleich

Eine neue Studie zeigt, dass sich die kulturelle Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich mit 85 Prozent kaum von jener der Gesamtbevölkerung unterscheidet. Dies gelte auch für den Stolz auf Österreichs Kunst und Kultur. "Eine Ausnahme ist hier die in Österreich geborene zweite Zuwanderungsgeneration, die mehr Stolz auf Österreichs Kunst und Kultur berichtet als die Wohnbevölkerung insgesamt", heißt es im Endbericht.

Für die im März fertiggestellte und am Montag vom Kulturministerium veröffentlichte Studie, die Christian Glantschnigg vom Institut Foresight im Auftrag des Ministeriums durchführte, wurden zwischen Oktober 2025 und Jänner 2026 insgesamt 808 Menschen über 16 Jahre mit Migrationshintergrund in sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Arabisch) befragt. Für die Vergleichswerte wurde eine Grundlagenstudie zur kulturellen Beteiligung aus dem Jahr 2023 herangezogen. Die wichtigsten Beweggründe für den Kulturbesuch sind Freude, Unterhaltung, das Erleben von Gemeinschaft sowie die Möglichkeit, neue Perspektiven kennenzulernen und den eigenen Horizont zu erweitern.

Ergänzung, nicht Ersatz: Kulturelle Veranstaltungen mit Bezug zum Herkunftsland

Einige Differenzen konnten konstatiert werden. Der Anteil jener, die keine Kulturveranstaltungen besuchen, liegt mit 15 Prozent leicht unter jenem der Allgemeinheit. Der Besuch von Denkmälern, Filmvorführungen und Museen spielt bei Menschen mit Migrationshintergrund eine größere, der von Kabarett eine geringere Rolle. Als Informationsquellen über kulturelle Veranstaltungen haben Internet und Social Media höhere Relevanz. Kulturelle Veranstaltungen mit Bezug zum (familiären) Herkunftsland werden als ergänzendes Angebot, nicht als Ersatz, wahrgenommen und von 24 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund oft oder gelegentlich besucht.