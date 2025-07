ORF: Künstler warnen vor Sparmaßnahmen im Kulturprogramm

In dem offenen Brief wird konkret beklagt, dass Kulturredaktionen im Hörfunk, Fernsehen und online zunehmend ausgedünnt werden. Stellen würden nicht nachbesetzt, erfahren Journalisten verlassen die Sender, Kulturformate wie „Topos“ seien gefährdet. Die Rubrik „Kulturnachrichten“ auf ORF ON sei bereits heute mitunter schlicht leer, weil niemand mehr da sei, um sie zu befüllen. Dass ein derart zentraler Bereich des Öffentlich-Rechtlichen vollständig ausgedünnt werde, sei ein fatales Signal.

Weißmann reagiert auf offenen Brief

Die Forderungen der Initiative richten sich nicht nur an den Generaldirektor Roland Weißmann, sondern auch an den ORF-Stiftungsrat sowie an Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler. In einem der APA übermittelten Statement reagiert Weißmann auf die Kritik. Der ORF sei und bleibe mit einem jährlichen Kultur-Budget von rund 120 Millionen Euro "der verlässlichste Partner der heimischen Kunst- und Kulturszene", so Weißmann. Er verweist unter anderem auf über 500 Stunden Kulturprogramm im "ORF-Kultursommer", die "Tage der österreichischen Literatur", die langfristige Absicherung des Radio-Symphonieorchesters Wien sowie steigende Hörerzahlen bei Ö1. "Diese große Bandbreite bleibt trotz Spardrucks", so Weißmann. Das Auslaufen der Plattform "Topos" habe laut ORF "keine Auswirkungen" auf den Umfang der Kulturberichterstattung. Kulturnachrichten würden zudem weiterhin auf ORF ON abrufbar sein.