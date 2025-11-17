Kultur-Holding NÖKU: Nachfolgerin für Paul Gessl gefunden

Hermann Dikowitsch , Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich, steht wohl vor einer der zentralsten Personalentscheidungen. Denn es muss eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Paul Gessl , den Chef der Niederösterreich Kulturwirtschaft GmbH (kurz NÖKU) gefunden werden.

Gessl nahm im Laufe der letzten 25 Jahre als Sprecher der Geschäftsführung immer mehr Kulturinstitutionen unter seine Fittiche, darunter auch einige einst recht marode. Gegenwärtig umfasst die Holding rund 40 künstlerisch eigenständige Betriebe – vom Festspielhaus St. Pölten bis zur Bühne Baden, vom Rainer Museum in Baden bis zum Nitsch Museum in Mistelbach, vom Festival Grafenegg bis zu den Festspielen Reichenau. Das Erstaunliche war: Gessl beeindruckte mit direktem Körpereinsatz, er war bei fast jeder Premiere oder Eröffnung.

Aber im Sommer entschloss er sich, seine „Funktion mit Ende August 2026 und dem Erreichen des Pensionsalters zurückzulegen“. Im Juni wurde daher der Job ausgeschrieben. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist (Mitte September) gingen knapp 50 Bewerbungen ein. Es folgte ein dreistufiges Auswahlverfahren mit zwei Hearing-Runden. Und nun pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die Verträge mit der Gessl-Nachfolgerin sind mehr oder weniger unterschriftsreif. Der NÖKU-Aufsichtsrat werde am 28. November in der Generalversammlung Cornelia Lamprechter präsentieren.