Vom Stephansdom zur Abstraktion: Künstlerin Tess Jaray (88) gestorben

Die Malerin Tess Jaray, die mit abstrakten, von Architekturelementen inspirierten Gemälden bekannt wurde und als erste Frau eine Professur an der renommierten Londoner "Slade School of Art" innehatte, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Das berichtet das Kunstmagazin Artforum.

Jaray entstammte einer prominenten Wiener Familie, zu der u.a. auch der Techniker Paul Jaray und der Kammerschauspieler Hans Jaray gehörten. Ihre Großtante Lea Bondi-Jaray war Inhaberin der Galerie Würthle und besaß das berühmte "Bildnis Wally" von Egon Schiele, an dem sich in den 1990er Jahren einer der zentralen Restitutionsfälle der österreichischen Geschichte entspann.