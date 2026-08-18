„Young Conductors Award“: Dirigent Christian Blex schwelgte im Wohlklang

von Helmut Christian Mayer

Es ist schon Tradition, dass der Gewinner des „Herbert von Karajan Young Conductors Award“ der Salzburger Festspiele zu einem Konzert mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien eingeladen wird. Bei 291 Bewerbungen aus 55 Ländern wurde dieser Preis 2025 an Christian Blex verliehen.

Der 31-jährige Deutsche konnte nun seine besonderen Qualitäten in der Felsenreitschule demonstrieren. Und das gleich zu Beginn sehr konzentriert mit den ruhigen, einförmigen Orchesterskizzen „Stille und Umkehr“ von Bernd Alois Zimmermann, die nur auf einem Grundton beruhend mit kurzen Einschüben verschiedenster Instrumente erklangen.

Von allen Orchesterliedern, die Richard Strauss geschrieben hat, nehmen die „Vier letzten Lieder“ eine Sonderstellung ein. Sie künden von Todesbereitschaft, Stille und viel Zärtlichkeit.