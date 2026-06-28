Nestroy Spiele Schwechat: Ein langer Weg durch menschliche Abgründe
von Susanne Zobl
Vielleicht verhält es sich mit Nestroy, dem Schöpfer von gigantischen Komödien wie „Der böse Geist Lumpazivagabundus“, wie mit Mozart. Das scheinbar Leichte, das Eingängige, das Unterhaltsame ist am schwierigsten auf die Bühne zu bringen. Christian Graf, Intendant der Nestroy-Spiele Schwechat, stellt sich dieser Herausforderung jeden Sommer im Hof des barocken Schlosses Rothmühle.
In der aktuellen Ausgabe seiner Nestroy-Spiele nahm er sich das selten aufgeführte Stück „Mein Freund“ aus dem Spätwerk des Dichters vor. Mit verstörender Deutlichkeit stellt Nestroy darin zwei konträre Charaktere gegenüber, den naiven Schlicht und den durchtriebenen Fint. Der bringt den gutgläubigen Freund um sein Startkapital und seine Lebensliebe. Am Ende aber deckt Schlicht dessen Übeltaten auf und rächt sich am vermeintlichen Freund.
Graf hebt das über die Zeiten Gültige dieses Stücks hervor, ohne in platte Aktualisierungen zu verfallen. Wenige Adaptierungen reichen ihm. Bezahlt wird nicht mit Gulden, sondern mit Euro. Schippl, der Ladendiener und Intrigant, ist bei Graf eine Lesbe (Bella Rössler), der Besitzer einer Leihbibliothek namens Hummer (San Troher) ist homosexuell. Verzichtbar ist jedoch dessen intimes Zwischenspiel mit einem als Hund maskierten Partner.
Seelenschwärze
Die Erkundung menschlicher Seelenschwärze wird hier zum Marathon. Die Handlung plätschert im brav aufgesagten Text vor sich hin. Der Tradition des Festivals entsprechend ist das Ensemble aus professionellen Schauspielern und Laien formiert.
Die beiden vermeintlichen Freunde Schlicht und Flint werden von Profis verkörpert. Paul Graf stemmt den Text mit selbstverständlicher Natürlichkeit und trägt sympathisch seine harmlosen Couplets vor. Florian Haslinger zieht feinste Register als hinterhältiger Betrüger und wird wie das gesamte, engagiert spielende Ensemble bejubelt.
Kommentare