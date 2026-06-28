Nestroy Spiele Schwechat: Ein langer Weg durch menschliche Abgründe

von Susanne Zobl

Vielleicht verhält es sich mit Nestroy, dem Schöpfer von gigantischen Komödien wie „Der böse Geist Lumpazivagabundus“, wie mit Mozart. Das scheinbar Leichte, das Eingängige, das Unterhaltsame ist am schwierigsten auf die Bühne zu bringen. Christian Graf, Intendant der Nestroy-Spiele Schwechat, stellt sich dieser Herausforderung jeden Sommer im Hof des barocken Schlosses Rothmühle.

In der aktuellen Ausgabe seiner Nestroy-Spiele nahm er sich das selten aufgeführte Stück „Mein Freund“ aus dem Spätwerk des Dichters vor. Mit verstörender Deutlichkeit stellt Nestroy darin zwei konträre Charaktere gegenüber, den naiven Schlicht und den durchtriebenen Fint. Der bringt den gutgläubigen Freund um sein Startkapital und seine Lebensliebe. Am Ende aber deckt Schlicht dessen Übeltaten auf und rächt sich am vermeintlichen Freund.