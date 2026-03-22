"Arizona Lady" in Graz: Eine Rarität zwischen Operette und Musical

Es ist fast ein Bühnenwunderwerk, das hier am Grazer Opernhaus zu sehen ist. Denn die weitläufige, hohe, verspielt dekorierte Holzkulisse, eine Ranch samt Saloon darstellend, ist mehrstöckig sowie beidseitig bespielbar, in sich drehbar und schafft so immer neue Räume. Diese stammt vom Duo Okarina Peter und Timo Dentler ebenso wie die knallbunten, fantasievollen Glitzerkostüme, in welchem die letzte, kaum je aufgeführte Operette von Emmerich Kálmán, „Arizona Lady“, dessen Titel sich auf ein erfolgreiches Rennpferd bezieht, dargeboten wird. Dieses unvollendet gebliebene Werk wurde von seinem Sohn Charles vollendet und erst 1954 in Bern posthum uraufgeführt, in Graz gab es sogar schon im selben Jahr die österreichische Erstaufführung.

Kálmán verbrachte mehrere Jahre in den USA im Exil, war bald ein bekennender Westernfan und vermischte in diesem Stück Westernmusik mit den damaligen amerikanischen Modetänzen wie Foxtrott oder Shimmy sowie österreichisch-ungarischen Operettenklängen. Insgesamt beinhaltet das Stück sehr charmante, eingängige Songs, die das Werk zum Zwitter zwischen Operette und Musical werden lassen, wobei auf letzterem der Schwerpunkt liegt. Diese Musik wird von den Grazer Philharmonikern unter Kai Tietje stilsicher, schwungvoll und schmissig aufgeführt.