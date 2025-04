Theaterstück "Siebenundfünfzig": Ein beklemmendes Abbild der Realität

Überall möglich

Die Zahl 57 sei aber auch nach dem iranischen Kalender das Jahr der islamischen Revolution 1979, erklärt Riahi im Programmfolder. In welchem Staat sich die wahre Geschichte, zugetragen hat, verrät er indes nicht. Bald aber ist klar, dass diese überall spielen könnte. Man wirft dem geflohenen Mann vor, ein Charity-Konzert genehmigt zu haben, bei dem hunderte junge Menschen in Folge einer Massenpanik umkamen. Schicht um Schicht wird freigelegt, bis am Ende der wahre Schuldige enttarnt wird.

Die Handlung spielt sich ausschließlich in einer bieder eingerichteten Wohnung ab (Bühne: Ece Anisoglu). Doch ein Blick in die aktuelle Berichterstattung aus den USA genügt, um Parallelen zu Trumps Amerika zu ziehen. Das geschieht auch im Stück. Die Beamten beanstanden, dass das Paar Bücher von Stephen King, dem „Staatszersetzer“, und von H. G. Wells hat. Das Kinderbuch mit dem Titel „Der kleine schwarze Fisch“ des iranischen Schriftstellers Samad Beranghi konfiszieren sie sofort. Letzteres ist eine Parabel auf Widerstand.