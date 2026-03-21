Kriegsgräuel hautnah als Bühnenereignis: "Radio Sarajevo" in Linz

Von Werner Rohrhofer Der Krieg mit seinen Gräueln hat im Informationszeitalter viele Gesichter: als TV-Reportage, als Zeitungsbericht, als Social-Media-Event – doch selten ist die Darstellung so eindringlich, so hautnah wie in der Produktion „Radio Sarajevo“, die am Freitag in den Linzer Kammerspielen ihre österreichische Erstaufführung erlebte. „Ganz normale“ Menschen, bei denen plötzlich der Krieg angekommen ist. Eine stringente Dramaturgie, atmosphärische Dichte und eine beeindruckende Ensembleleistung machen das Stück zum nachhaltigen Bühnenereignis. „Radio Sarajevo“ basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman des Schriftstellers Tijan Sila (geb. 1981), der als Zehnjähriger miterleben musste, wie im Bosnienkrieg Sarajevo belagert und eingekesselt wurde. Der Titel ist synonym für die Extremsituation, in der das Radio den Menschen als einziges Tor zur Welt geblieben ist, sowohl als Informationsmedium als auch als Möglichkeit, sich durch Musik eine Rest-Normalität zu schaffen.

Kooperation In der Linzer Inszenierung von Sara Ostertag – in Kooperation mit der Wiener Bühne TEATA in der Gumpendorfer Straße – wird die Zerstörung der vormals heilen Welt durch den Krieg ebenso schonungslos wie effektvoll vor Augen geführt. Vor allem die Geräuschkulisse permanenter Granateneinschläge, Bombenangriffe und Raketen macht die Angst der Menschen deutlich, die anfangs gar nicht glauben wollen oder können, dass es Krieg gibt.