Kritik

Teenie-Komödie „Pferd am Stiel“: Turniere reiten mit Steckenpferd

Ein 13-jähriges Mädchen entdeckt das Hobby Horsing - in einer originellen Teenie-Komödie für Kinder und Jugendliche.
Alexandra Seibel
15.04.2026, 17:14

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Marion Debaille mit einem Pferd und einem Steckenpferd.

 Wer kein Geld für ein eigenes Pferd hat, verlegt sich aufs Hobby Horsing. Nie gehört? Es handelt sich um eine blühende Sportart, die ihren Ursprung in Finnland hat und darin besteht, dass (junge) Menschen auf selbst gebastelten Steckenpferden über Hindernisse hüpfen oder Schrittelemente aus der englischen Dressur nachahmen. Auf den ersten Blick sieht das sehr gewöhnungsbedürftig aus, oder auch „voll peinlich“, wie eine Gruppe Teenager in einer Münchner Plattenbausiedlung feststellt.

Eine von ihnen, die 13-jährige Sarah, hat das Hobby Horsing für sich entdeckt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Dilek postet sie Selfie-Videos auf ihrem eigenen Kanal und hofft auf Likes. Doch die anderen Teenager zerkugeln sich beim Anblick der galoppierenden Mädchen, und es kommt zum Streit. Dilek will „cool“ sein, also macht Sarah alleine weiter und möchte nach Finnland reisen, wo ein Hobby-Horsing-Turnier stattfindet.

„Pferd am Stiel“ entstand durch die deutsche Förderinitiative „Der besondere Kinderfilm“ und ist tatsächlich besonders – originell, witzig und mit Teenies auf Augenhöhe. In bunten Farben und mit poppigen Songs ist „Pferd am Stiel“ nah dran an der Jugendsprache, bleibt warmherzig, aber trotzdem cool und ist nie „voll peinlich“.

INFO: D/LT 2026. 80 Min. Von Sonja Kröner. Mit Manon Debaille, Chiara Kitsopoulou.

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