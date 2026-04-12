„Castor et Pollux" in Graz: Von der Selbstlosigkeit zweier Brüder

„Tristes apprets“ („Schmerzliche Vorkehrungen“): Zweifellos ist diese Trauerarie das zentrale und schönste Gesangsstück der gesamten Oper „Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau.

Und sie wirkt umso mehr, wenn sie so rein und mit so betörenden Piani gesungen wird, wie von Sieglinde Feldhofer, als sie als von den Zwillingsbrüdern umschwärmte Télaïre ihren geliebten, toten Mann Castor in den Armen hält. Sein Bruder Pollux darf ihn dann zwar aus der Unterwelt befreien, um ihn wieder mit Télaïre zu vereinen. Castor kehrt jedoch nur für einen Tag in das Reich der Lebenden zurück und kann seine Geliebte wiedersehen. Vor dem neuerlichen schmerzvollen Abschied zeigt jedoch sein Vater Jupiter Erbarmen und erhebt die Brüder gemeinsam zum Sternbild der Zwillinge.

Bei dieser mythischen, antiken Geschichte geht es um die Selbstlosigkeit zweier Brüder, die Jean-Philippe Rameau in seiner dritten Oper vertonte. Die Uraufführung der Tragédie en musique fand 1737 erfolgreich in Paris statt. Jetzt zeigt man das Werk am Grazer Opernhaus in der zweiten, kürzeren Fassung ohne Prolog von 1754 und gekürzt auf etwa zwei Stunden. Für die Realisierung der Musik mit reicher Harmonik und vielen Klangfarben sowie verschwenderischen Melodien sorgen die stilsicher musizierenden Grazer Philharmoniker unter Bernhard Forck.