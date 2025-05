Lösungswege des Wassers: MAK zeigt Themenschau "Water Pressure"

„Der menschliche Körper besteht zu 60 Prozent aus Wasser. Wir sind also eigentlich Gurken mit Angstzuständen.“

So geht ein Witz, der im Internet kursiert – wobei die angegebenen Prozentwerte stets variieren. Tatsächlich ist der Wasseranteil im Körper ungleich verteilt – da ein Achtelglas, dort ein Stamperl, hier ein Kaffeehäferl voll. So sieht es jedenfalls auf dem langen Tisch aus, den das Designteam Makkink & Bey im Wiener MAK aufgestellt hat: Die Gefäße, in die Bilder einzelner Organe eingraviert wurden, geben in ihrer Gesamtheit den Wasseranteil eines Teammitglieds wieder – auf einem zweiten Tisch ist die Menge, 70 Liter, nochmal in Karaffen aufgereiht.