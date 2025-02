Der Wert ästhetischer Niesreize: Kunst Haus Wien zeigt Mika Rottenberg

Die Tochter des Müllers soll im Märchen „Rumpelstilzchen“ über Nacht Stroh zu Gold spinnen. Der Esel, den ein anderer Müller im Märchen seinem Sohn gibt, scheißt Geldstücke. Und Aschenputtel schüttelt ein Bäumchen, und ein goldenes Ballkleid fällt herab.

Die alchemistische Idee, Unedles in Wertvolles verwandeln zu können, ist tief in Mythen und Märchen verwurzelt – doch sie reicht viel weiter in unsere entzauberte Welt hinein. „Eigentlich ist jede Produktion, jede Wertschöpfung eine Form der Alchemie“, sagt die Künstlerin Mika Rottenberg, der bis zum 10. August eine große Werkschau im Kunst Haus Wien gewidmet ist, zum KURIER. „Nicht zuletzt deswegen, weil sie oft einfach fake ist.“