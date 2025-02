Der Raum zwischen den Dingen, mit Holz und Harz gefüllt

Anders als bei der sogenannten „Readymade“-Strategie, bei der Dinge des Alltags schlicht in die Sphäre der Kunst überführt werden und dadurch eine neue Aura und Bedeutung annehmen, kreiert Shetty etwas, das er „Schattenobjekte“ nennt: Gemeinsam mit einem kleinen Team fertigt der Künstler Nachbildungen von Objekten an, die er zunächst auf Flohmärkten in Mumbai zusammenkaufte.

Geht es nach Shetty, so soll die Verunsicherung – was ist edel und unedel, was ist überflüssig, was ist Kunst – einen Denkraum öffnen. „Es gibt die indische Tradition der Doha-Poesie, was sich wörtlich als ,Zweizeiler’ übersetzen lässt“, erklärt Shetty dazu. „Oft entwirft dabei die erste Zeile ein Bild, dann kommt ein weiteres Bild, das nicht dazu passt – und man füllt den Raum mit seiner eigenen Erfahrung aus. Am Ende steht etwas, das größer ist als das Wort selbst.“ Ebenso verstehe er seine Bildhauerei: Sie ziele auf das, was zwischen den Zeilen gesagt wird.