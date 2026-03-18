Kristen Stewarts Regiedebüt: Die Wodkaflasche ist nie weit

Ex-„Twilight“-Star Kristen Stewart verfilmte in ihrem radikalen Regiedebüt die schonungslosen Memoiren von Lidia Yuknavitch und besetzte die Hauptrolle der Lidia mit einer herausragenden Imogen Poots. Als Kind Leistungsschwimmerin und vom Vater missbraucht, reagiert Lidia auf ihre traumatischen Erlebnisse mit selbstzerstörerischem, aggressivem Verhalten. Nur Schwimmen und Schreiben bringen Erleichterung.

Stewart erzählt in assoziativen Schüben und tollen Bildern, greift der Handlung vor oder springt in die Vergangenheit zurück. Dadurch entsteht eine Schichtung der Gefühle: Sie halten das Trauma präsent und machen die Anstrengung spürbar, die die Last der Erinnerung mit sich bringt.

INFO: USA/F/LVA 2025. 128 Min. Von Kristen Stewart. Mit Imogen Poots.