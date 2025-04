"Ich habe noch nie eine Bühne gesehen, auf der es nur mehrgewichtige Personen gibt", sagt die Regisseurin Maria Sendlhofer. Also hat sie beschlossen, einen Abend zu inszenieren, an dem genau das der Fall ist. "14.000 Kilo" heißt das Stück, das Sendlhofer am Wiener Kosmos Theater gerade entwickelt.

Auf der Bühne sind die Schauspielerin und Opernsängerin Johanna Sophia Baader, die Performerin und Aktivistin Ina Holub, der zuletzt am Wiener Schauspielhaus engagierte Jesse Inman und die aus Südafrika stammende Samantha Ritzinger.