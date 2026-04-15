Kopflose „Maria Magdalena“ bei Auktion im Dorotheum

Artemisia Gentileschi (1593–1654) ist die wohl berühmteste Malerin der Barockzeit: Bereits zu Lebzeiten hoch gerühmt, ist sie heute Galionsfigur einer Kunstgeschichtsschreibung, die Frauen nicht länger an den Rand rücken will.

Das befeuert auch den Kunstmarkt: Erst am 4. Februar dieses Jahres erzielte ein „Selbstporträt als Hl. Katharina von Alexandria“ bei Christie’s in New York mit 5,67 Millionen US-$ einen neuen Rekordpreis für die Künstlerin, die oft ihr eigenes Gesicht als Vorlage für Darstellungen historischer Figuren nahm.