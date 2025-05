Konzerthaus: Zwei Sträusse und Goldklänge für Alma

Eine weitere Rarität und ein Brillierstück für Geiger folgte mit Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert in D-Dur. Der Oscarpreisträger hatte das 1945 entstandene Werk Alma Mahler-Werfel gewidmet. Eine ideale „Spielwiese“ für den französischen Virtuosen Renaud Capuçon. Mit fulminanten Tremoli hebt er an, jede Nuance dieses Stücks kostet er aus. In der Romanze intoniert er so, als würde er mit seinem Instrument Vocalizen erklingen lassen, dessen „Stimme „mit silberhellen Höhen und kunstvollen Flageolett-Tönen besticht. Er agiert harmonisch mit dem Orchester, das ihm einen komfortablen, weichen Klangteppich ausbreitet.

Nach der Zugabe, der „Méditation“ aus Jules Massenets Oper „Thaïs“, werden Geiger und Harfenist zurecht bejubelt. Dann aber lässt Popelka auch in musikhistorischer Hinsicht aufmerken. Denn er kombiniert den Walzer „Geheime Anziehungskräfte ,Dynamiden‘“, op. 17, von Johann Strauss mit der „Rosenkavalier“-Suite von Richard Strauss. Mit Grund, denn von diesem ließ sich der Zweitgenannte inspirieren.