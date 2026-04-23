Jonas Kaufmann sang Operette in Wien: Echte Emotionen statt Schmalz

Operette müsse prickeln wie Champagner, fröhlich und zugleich melancholisch sein. Dass sie nichts davon sein muss und doch alles sein kann, führte Jonas Kaufmann mit seinem Programm „Magische Töne“ im Konzerthaus vor.

Dass der Titel aus einer Oper, nämlich „Die Königin von Saba“ von Karl Goldmark stammt, mag wie eine Pointe anmuten oder in diesem Fall wie ein Plädoyer für Gleichstellung von Oper und Operette. Denn Kaufmann benennt danach auch sein jüngstes Album mit populären und heute weniger bekannten Operetten-Auszügen.

Bei seinem Abend verblüfft er mit einem schwärmerischen Auftakt mit dem Lied des Tassilo aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“. Denn man versteht zunächst kein Wort. Kein Wunder, Kaufmann sang einen Teil auf Ungarisch.

Wie es dazu kam, erklärt er dem Publikum auf seine einnehmende Art. Bereits vor Jahren habe er bei einem Rezital in Budapest, „Wenn es Abend wird“ als Zugabe singen wollen. Das aber wäre dort als Affront verstanden worden, denn das Lied gibt es auch auf Ungarisch. Das zu lernen sei ein „sinnloses Unterfangen“, meint er heute ironisch, doch das hält ihn nicht davon ab, auch selten Aufgeführtes von Ferenc Erkel im Original vorzutragen.