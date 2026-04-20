Todessehnsucht in Vollendung: Eindrucksvolle "Neunte“ Mahlers im Musikverein
"Es ist das Herrlichste, das Gustav Mahler je geschrieben hat“, urteilte kein Geringerer als Alban Berg, der der Uraufführung der 9. Symphonie unter der Leitung von Bruno Walter 1912 in Wien beiwohnte, über dieses Werk. Mahlers letzte vollendete Symphonie, die „Neunte“, deren Uraufführung er nicht mehr erlebte, ist ebenso wie das vorangegangene „Lied von der Erde“ erfüllt von Todessehnsucht, Schmerz und Resignation.
Das monumentale Werk entstand unter dem Eindruck quälender Todesahnung und ist voll verinnerlichten Ausdrucks und polyphoner Stimmführung. Unter dem souveränen, jede Phrase intensiv gestaltenden Dirigat von Sir Simon Rattle wurden die Klangwelten des mährischen Komponisten bei den Wiener Philharmonikern wunderbar herausgearbeitet.
Sehr differenziert und ungemein transparent, mit großer Präzision und ausgereizter Dynamik, bis hin zu kaum mehr hörbaren Pianissimi erklangen die extremen Themenkontraste der gewaltigen orchestralen Entladungen und der Lyrismen mit einem weichen, gesanglichen Grundzug.
Der erste Satz wird vielfach als kühnster Symphoniesatz Mahlers angesehen: Der mühsam sich dahinschleppende Gesang wurde packend zu gewaltigen Steigerungen kulminiert. Das Scherzo überzeugte mit seinem grotesken, täppischen Ländler-Thema und dem überdrehten Walzer. Vollends aus den Fugen geriet die Welt im wüsten Rondo des 3. Satzes.
Das Beste kam zum Schluss
Und das Beste kam zum Schluss: Mit Gänsehautfaktor erklang im Orchester das schmerzvolle Melos des Adagios des Finalsatzes. Sein ausdruckvolles Hauptthema, ein breit strömender, mehrfach variierter, warmer, farbiger Gesang der Streicher gehört, wie der ganze Satz, zum Überzeugendsten, was Mahler je geschaffen hat. Und schließlich: „Ersterbende“ Klänge, die in tiefster Resignation, wie sein eigenes Requiem aber auch im „Glauben an die Fortdauer der Existenz nach dem Tode“ endeten. Nach Momenten der Stille brach riesiger Jubel aus.
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