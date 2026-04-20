Todessehnsucht in Vollendung: Eindrucksvolle "Neunte“ Mahlers im Musikverein

"Es ist das Herrlichste, das Gustav Mahler je geschrieben hat“, urteilte kein Geringerer als Alban Berg, der der Uraufführung der 9. Symphonie unter der Leitung von Bruno Walter 1912 in Wien beiwohnte, über dieses Werk. Mahlers letzte vollendete Symphonie, die „Neunte“, deren Uraufführung er nicht mehr erlebte, ist ebenso wie das vorangegangene „Lied von der Erde“ erfüllt von Todessehnsucht, Schmerz und Resignation.

Das monumentale Werk entstand unter dem Eindruck quälender Todesahnung und ist voll verinnerlichten Ausdrucks und polyphoner Stimmführung. Unter dem souveränen, jede Phrase intensiv gestaltenden Dirigat von Sir Simon Rattle wurden die Klangwelten des mährischen Komponisten bei den Wiener Philharmonikern wunderbar herausgearbeitet.