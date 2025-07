"Die Preise steigen": Konzerttickets werden künftig teurer

CTS Eventim betreibt in Österreich die Plattform oeticket.com (Ö-Ticket), einen der größten Ticketanbieter des Landes. 2019 hat Eventim eine Mehrheitsbeteiligung an Barracuda Music von Festival-Guru Ewald Tartar erworben. Tatar und sein Team führen Barracuda aber nach wie vor eigenständig.

Wer Musik live erleben will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Chef des deutschen Ticketanbieters CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg , rechnet nämlich mit steigenden Konzertpreisen.

"Die Preise steigen", sagte Schulenberg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das Geschäft unterscheide sich hierbei nicht von anderen Branchen. "Aber ich hoffe und unterstütze, dass es in einem akzeptablen Maß stattfindet." Denn das Niveau der Eintrittspreise sei ohnehin sehr hoch, so der 74-Jährige.

Gestiegene Personalkosten

Die Kosten von Infrastruktur und Personal seien seit Ende der Corona-Pandemie um 45 Prozent gestiegen. Höhere Personalkosten seien das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, sagte Schulenberg. Heißt: Unternehmen wie Eventim müssten mehr bieten, um Personal zu gewinnen.

Denn während der Corona-Pandemie sind viele Mitarbeiter aus der Branche abgewandert, wie Schulenberg berichtete. "Es gab in der Zeit keine Branche mehr, das vergisst man schnell." Aufbauhelfer sei ein anstrengender Beruf - mit Arbeit am Tag und in der Nacht. "Es gibt sicher Branchen, in denen man das Geld einfacher verdienen kann."