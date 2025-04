Igor Levit ist ein fulminater Übersetzer von Beethoven

Ein Lächeln für das läutende Handy

Beethovens „Dritter“ in Es-Dur in der Klavier-Transkription von Franz Liszt. Irgendwann stellt sich dabei der Eindruck ein, dass diese Fassung der „Eroica“ nach einem Interpreten wie Levit direkt verlangt. Doch bevor es dazu kommt, intoniert die „Vier Balladen für Klavier“ von Johannes Brahms wie ein „Erzähler“ an den Tasten, der eine schaurig schreckliche Geschichte von einem Vatermord zur Musik werden lässt. Als am Ende eines der Stücke ein Handy läutet, quittiert er das mit einem Lächeln. Sehr ärgerlich, dass im Laufe des Abends noch fünf weitere Telefone zu hören sind. Levit nimmt auch das gelassen hin.

Sein Spiel lässt an Liszt denken, der im Vorwort zu seinen Transkriptionen der Beethoven-Symphonien schrieb, er wäre zufrieden, als gewissenhafter Übersetzer, der den Geist eines Werks erfasst und so zu unserem Verständnis des großen Meisters und zu unserem Sinn für das Schöne beizutragen. Das ist es, was dieser Pianist unternimmt, nur könnte man hier sagen als fulminanter Übersetzer.