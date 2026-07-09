Zurück in die Zukunft der 80er-Jahre: Marcus Miller mit „We Want Miles!“ im Konzerthaus

Miles Davis wäre heuer 100 Jahre alt geworden. 1982 wurde sein Album „We Want Miles“ kontrovers diskutiert. Vielen Puristen erschien es zu laut, zu rockig, zu elektrisch. Mittwoch wurden die Kapazunder von damals mit Standing Ovations gefeiert: Marcus Miller (E-Bass), Mike Stern (Gitarre), Bill Evans (Sax) und Mino Cinelu (Percussion) beleuchten eine lange unterschätzte Phase im Werk des Trompeters neu. Nicht nostalgisch, sondern spekulativ: Was würde Miles heute spielen?

Denn er habe nie zurückgeblickt, sondern immer nach vorne. Der Opener „It’s About That Time“ ist wie ein programmatisches Statement, das Wiederhören nach der Fasson von Marcus Miller kein Museum, keine Rekonstruktion, keine Kopie, sondern ein permanent im treibenden Funk-Rock-Groove pulsierendes Kraftfeld, in dem lange Improvisationen entwickelt werden.