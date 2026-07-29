Von Gabriele Flossmann

Alessandra ist Italienischlehrerin an einem römischen Gymnasium. Seit ihrem 16. Lebensjahr lebt sie allein in einer kreativ-chaotischen Wohnung. Ihre unmittelbaren Nachbarn sind zwei Drogendealer, mit denen sie sich freundschaftlich arrangiert hat. Sie engagiert sich auf der Straße für Frauenrechte und lehrt ihre Schüler, selbstständig zu denken.

Valerio ist ehemaliger Sportlehrer, Stammgast im Stadion und Arsenal-Fan. Aufgewachsen ist er mit einem chauvinistischen Stiefvater und zwei Stiefbrüdern, die „Hippie-Nazis“ verachten. Und dazu noch ist er der neue Direktor des Gymnasiums, an dem Alessandra unterrichtet. Gemeinsam haben Alessandra und Valerio, dass sie keine festen Beziehungen führen, vor allem aber keine Kinder bekommen können: Sie hat es erfolglos mit künstlicher Befruchtung versucht und ihm wurde ärztlich bestätigt, dass er kaum Spermien produzieren kann. Durch Zufall landen sie gemeinsam im Bett. Als die Frau nach dem One-Night-Stand überraschend schwanger wird, versuchen die beiden, einen Kompromiss zwischen ihren gegensätzlichen Lebensmustern zu finden.