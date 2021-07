Die Komische Oper Berlin ist " Opernhaus des Jahres". Gleich in seiner ersten Spielzeit habe Intendant und Chefregisseur Barrie Kosky mit einem bunten und vitalen Ensemble große Publikumserfolge erzielt, teilte die Zeitschrift Opernwelt mit. Sie hatte 50 Kritiker aus Europa und den USA zur Saison 2012/2013 befragt. Die Komische Oper war bereits 2007 gemeinsam mit dem Theater Bremen ausgezeichnet worden.

Begeistert hatte die Kritiker vor allem die Produktion der "Zauberflöte" des britischen Film-Animationsteams "1927". Wie im Kino werden dabei klassische Zeichentrickfilme mit den realen Darstellern auf der Leinwand verbunden, was der Mozart-Oper auch die Auszeichnung als "Bühnenbild des Jahres" eintrug.

Auf den zweiten Platz kam das Nationaltheater in Mannheim, wo Intendant Klaus-Peter Kehr das Repertoire um wichtige Werke erweitert habe, heißt es in dem jetzt erschienenen "Opernwelt"-Jahrbuch. Dort lobten die Rezensenten unter anderem Achim Freyers "Ring"-Inszenierung sowie die erste komplette Aufführung von Mieczyslaw Weinbergs Dostojewski-Oper "Der Idiot". Kehr in Mannheim und Kosky in Berlin stützten sich jeweils auf starke Ensembles, lautet das Fazit der Opernwelt.

Zur "Aufführung des Jahres" kürten die Kritiker Tatjana Gürbacas "Parsifal"-Inszenierung an der Vlaamese Opera Antwerpen/Gent. Gürbaca wurde damit auch zur "Regisseurin des Jahres" gewählt. Die "Wiederentdeckung des Jahres" gab es am Theater Chemnitz mit der Urfassung von Giacomo Meyerbeers "L'Africaine" unter dem Titel " Vasco da Gama". Die zeitgenössische Oper "Written on Skin" des Briten George Benjamin wurde gleich mit zwei Ehrungen bedacht - als beste Uraufführung (Regie: Katie Mitchell in Aix-en-Provence) sowie für die kanadische Hauptdarstellerin Barbara Hannigan.