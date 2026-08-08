Kirchstetten: Oper am Laufsteg mit billigen Perücken

Seit 1999 wird im Schloss Kirchstetten im Weinviertel, NÖ, im Sommer Oper gespielt. In den vergangenen Jahren verlegte Intendant Stephan Gartner den Schwerpunkt auf Belcanto. In der aktuellen Ausgabe zeigt er „La cambiale di matrimonio“ („Der Heiratswechsel“) von Gioachino Rossini. Der Einakter ist das erste Werk, das vom Schöpfer des „Barbier von Sevilla“ auf eine Bühne kam. Die Uraufführung war 1810 in Venedig und der Komponist selbst erst 18 Jahre. Dennoch ist bereits der typische Drive in der Partitur zu erkennen. Die Handlung ist haarsträubend, denn es geht um Frauenhandel. Ein englischer Kaufmann bietet seinem amerikanischen Geschäftspartner nicht nur seine Handelsware, sondern auch seine Tochter an.

Nicht unüblich Dass Väter für ihre Töchter wohlhabende Ehemänner suchten, war in der Vergangenheit nichts Unübliches, das geht aber in dieser Inszenierung nicht auf. Denn Regisseur Richard Panzenböck verlegt das Geschehen in die 1990er-Jahre und versucht sich an einer Ästhetik wie in der Fernsehserie „Dynasty“, was man aber erst erkennt, wenn man das im Programmheft nachliest. Im Maulpertsch-Saal des Schlosses funktioniert das nicht. Agiert wird auf einem engen Laufsteg. Leuchtstäbe aus Plastik, bunte Neon-Röhren verdrängen, was vom Flair des zum Teil renovierten Schlosses zu spüren wäre. Hier wird wirklich wie vor dreißig Jahren Oper gespielt. Hier gibt es etwa noch Aktenkoffer.