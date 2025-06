Na, das fängt ja gut an: Der Kinosommer startet mit einem veritablen Flop. „Elio“, der neue Pixar-Film, der auch in Österreich schon zu sehen ist, hat laut New York Times den schlechtesten Start in der Geschichte des einst supererfolgreichen Animationsstudios hingelegt. 21 Millionen Dollar nahm der Film demnach am Startwochenende in den USA ein, 30 Prozent weniger als das bisherige Pixar-Schlusslicht „Elemental“.

14 Millionen Dollar spielte „Elio“ im Rest der Welt ein. 250 Millionen Dollar hat der Film gekostet.