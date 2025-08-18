"Das Kanu des Manitu" feierte besten Österreich-Filmstart seit 2019

"Das Kanu des Manitu", Michael Bully Herbigs langerwartete Fortsetzung des Komödienklassikers "Der Schuh des Manitu" aus 2001, hat am Start-Wochenende in Österreich 166.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Laut Agentur-Aussendung handelt es sich damit um den "besten Kinostart eines deutschsprachigen Films seit dem Jahr 2017" und um den besten Österreich-Start eines Kinofilms seit 2019.