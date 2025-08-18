"Das Kanu des Manitu" feierte besten Österreich-Filmstart seit 2019
Neuer Film von Michael Bully Herbig erreichte am Wochenende 166.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
"Das Kanu des Manitu", Michael Bully Herbigs langerwartete Fortsetzung des Komödienklassikers "Der Schuh des Manitu" aus 2001, hat am Start-Wochenende in Österreich 166.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Laut Agentur-Aussendung handelt es sich damit um den "besten Kinostart eines deutschsprachigen Films seit dem Jahr 2017" und um den besten Österreich-Start eines Kinofilms seit 2019.
