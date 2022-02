Kinder- und Jugendbücher: Von Spatzen und Haaren, die verreisen

Papas Haare hatten einfach keine Lust mehr auf Papa. „Sie wollten nicht länger die ganze Zeit still auf seinem Kopf herumliegen, sondern endlich was erleben. Mal was sehen von der Welt.“, berichtet der/die Ich-Erzähler/in zu Beginn des sehr witzig gestalteten Bilderbuchs für Leseanfänger. Was passiert mit den Haaren? Sie gehen auf Reisen. Wohin? Das gilt es selbst rauszufinden.

Jörg Mühle: „Als Papas Haare Ferien machten“. Moritz. 72 Seiten. 9,95 Euro