Julya Rabinowich: "Ich wollte eine jugendliche Heldin erschaffen"

KURIER: Was war der zündende Gedanke, eine Geschichte über ein Flüchtlingsmädchen zu schreiben?

Julya Rabinowich: Unter anderem der Gedanke, wie grausam Krieg ist und wie lange Menschen, die ihm entkommen sind, immer noch an ihm leiden. Der zweite zündende Gedanke war, welche Kraft Menschen aufbringen können, um sich neu zu definieren, neues Leben zu beginnen, Wurzeln schlagen in Unbekanntem. Wie dieses Unbekannte nach und nach das Vertraute wird. Ich wollte eine jugendliche Heldin erschaffen, die Gleichaltrigen sowohl vermitteln kann, was Krieg verursacht, als auch, wie man weiterlebt, wie man Wege findet, sein Leben grundlegend neu zu gestalten. Neue Sprache, neue Freunde, neues Zuhause findet. Und diese auch verteidigt, wenn es sein muss.

Gibt es Madina, die junge Protagonistin Ihrer Bücher, eigentlich wirklich?

Ich würde mir nie herausnehmen, einen echten, konkreten Menschen vor den Vorhang zu zerren. Madina ist eine Figur, die in sich viele Schicksale vereint. Als ich im Rahmen von Psychotherapien für die Diakonie für geflohene Menschen übersetzte, habe ich viele Madinas kennengelernt, viele Väter und Mütter. Die Hindernisse, die Madina überwinden muss, stellten sich auf die eine oder andere Weise für alle von ihnen. Was ich mit Madina teile, ist die Sehnsucht nach denen, die hinter einem zurückgeblieben sind, der Verlust der Sprache und das Ringen um neue Worte. Und wir teilen uns noch etwas: die strenge, konsequente Deutschlehrerin, die sie unermüdlich anspornt, damit sie das Jahr gut abschließen kann. Die Figur der Frau King ist meiner eigenen Lehrerin nachempfunden, es ist mein Dankeschön an sie: Ich konnte mich als Erwachsene nie bedanken, weil sie sehr früh verstorben ist.

Treffen Sie sich noch regelmäßig mit (Flüchtlings-) Kindern, um sich auszutauschen? Oder kann man sich da als Autorin, die in den 70er-Jahren nach Österreich geflohen ist, noch gut in so eine Lage hineinversetzen?

Meine letzten Treffen sind schon Jahre her – und viele der Kinder und Jugendlichen schon erwachsen. Aber die Erinnerungen an sie sind noch sehr lebendig. Und dann ist da noch mein eigenes Gefühl des Entwurzeltwerdens, des freien Falls, der Erleichterung bei den ersten geschlossenen Freundschaften, bei den ersten geraden Sätzen – das vergisst man natürlich sein Leben lang nicht.