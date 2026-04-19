KHM: Weiter Warten auf Untersuchungsergebnisse zu Bossing-Vorwürfen

Sie habe unmittelbar nach ihrer Beauftragung am 26. März von Sandbichlers Anwalt eine Sachverhaltsdarstellung erbeten, aber erst am Donnerstag "die erste schriftliche Zusammenstellung betreffend konkret behauptete Sachverhalte erhalten" und daraufhin am Freitag "mit der betroffenen Person gesprochen und die nächsten Schritte vorbereitet", so Gahleitner gegenüber der APA.

"Die Untersuchung wird so zügig wie möglich geführt"

Bezüglich eines weiteren Zeitplans wollte sich die Verfassungsrichterin und Anwältin nicht festlegen: "Die Untersuchung wird so zügig wie möglich geführt, der Zeitraum hängt von der Verfügbarkeit der zu befragenden Personen ab." Diese wundern sich jedoch nach APA-Informationen darüber, dass sie noch immer nicht aktiv kontaktiert wurden, schließlich soll eine Liste von Mitarbeitenden, die in den vergangenen Monaten den KHM-Museumsverband verlassen haben, kursieren. Sandbichlers Anwalt Martin Maxl hatte ja argumentiert, dass es sich beim Fall seiner Mandantin um keinen Einzelfall handle und in einem Ö1-Interview behauptet: "Da sind knapp 20 Personen durch genau diese toxische Führungskultur aus dem KHM ausgeschieden."