Kate Tempest: Eine kritische Beobachterin rechnet ab

Das neue Album der im Südosten Londons lebenden Künstlerin ist in ein braunes Ledercover gehüllt. Darauf sind die in Gold geprägten Umrisse des Vereinigten Königreichs zu sehen. Es sieht aus wie ein Reisepass und spielt natürlich auf Brexit-Absurditäten an: „Das Privileg, die richtigen Papiere zu besitzen, ist manchmal der Unterschied zwischen Leben und Tod. In England haben wir diesen lautstarken Streit – bringt den alten blauen Pass zurück, macht Großbritannien wieder britisch – diese ganze bizarre, giftige Diskussion über Nationalität und wer britisch ist und wer nicht“, erklärt Kate Tempest. In zahlreichen Songs, Theaterstücken und Romanen hat sie sich mit detaillierten Charakterstudien und Situationsbeschreibungen als Chronistin der britischen Seele einen Namen gemacht.

Ihre Texte schöpft sie aus Alltagsbeobachtungen: Sie hört und sieht in Londoner Cafés, Pubs und bei Bussi-Bussi-Events genau hin, was und wie die Menschen miteinander kommunizieren. Dass diese Gespräche oftmals nicht über Oberflächlichkeiten hinausgehen, ist für Tempest eine Art Realitätsflucht – von den Mieten, die sich im Zentrum Londons nur noch die Reichen leisten können, von der sozialen Ungerechtigkeit, die voranschreitet, von schlecht bezahlten Jobs und zwischenmenschlichen Grabenkämpfen. „The lessons will come again tomorrow / If they’re not learned today“, droht sie. Tja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans eben nimmermehr.

Gegen Ende des tollen Albums sieht Kate Tempest trotz aller Sorgen Licht am Ende des Tunnels. Es gibt Hoffnung. Aber nur dann, wenn wir uns ändern, so die Botschaft. Besser heute als morgen. Marco Weise