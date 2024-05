"Justice" bei der Tangente St. Pölten: Und der Haifisch, der hat Säure

Es ist wahrscheinlich zu spät für einen Namensvorschlag für das am Dienstag eröffnete Fast-Kulturhauptstadt-Festival „Tangente“ in St. Pölten.

Aber vielleicht denkt man beim nächsten Mal an die Sekante: Das ist auch so eine Kreislinie wie die Tangente. Aber sie berührt den Kreis – der hier für St. Pölten steht – nicht nur sanft an lediglich einem Punkt. Sondern schneidet in den Kreis hinein, zerteilt diesen, bevor sie auf der anderen Seite wieder herausbricht. Die Sekante ist weit angriffiger, brutaler gegenüber dem Kreis, also St. Pölten, als die Tangente.