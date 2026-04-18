Julian Prégardien mit dem RSO: Edle Liedkunst und spannende Orchesterkultur

von Helmut Christian Mayer

„Ich bin der Welt abhanden gekommen“: Sehnsuchtsvoll erklang das tiefempfundene Thema zuerst in der Oboe, während es Harfe und gedämpfte Streicher einfühlsam untermalten. Dann setzte die Stimme ein: Mit zarten Piani, inniger Phrasierung und edelster Liedkunst, nur ganz selten nicht ganz textverständlich, erklang den ganzen Abend der reich gefärbte Tenor: Julian Prégardien, diese Saison Porträtkünstler des Hauses, sang die melancholischen „Fünf Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert“ von Gustav Mahler im Wiener Konzerthaus eindrucksvoll.

Besonders dieses Schlusslied, aber auch „Liebst du um Schönheit“, die innige Liebeserklärung des Komponisten an seine Frau Alma, faszinierten. Auch deshalb, weil ihm das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter Cornelius Meister einen empfindsam gesponnenen, nur ganz selten etwas die Stimme zudeckenden Klangteppich zu Füßen legten.