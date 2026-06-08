„Juggle & Hide“ bei den Festwochen: Revolte der Requisiten

Am Anfang sind auf dem Tisch nur die Schienen einer Modelleisenbahn zu sehen, am Ende ist dort ein Mordstohuwabohu. Das ist die Klammer von „Juggle & Hide“, des neuen Projekts des thailändischen Theatermachers Wichaya Artamat. Am Sonntag war Premiere bei den Festwochen im Theater Hamakom. Artamat, der schon zweimal beim Festival eingeladen war, erzählt in „Juggle & Hide“ zum einen von der Geschichte Thailands anhand einer Reihe von Aufständen und zum anderen von seiner Arbeitsweise. In der multimedialen Performance hört man Artamat, wie er 2023 einen Vortrag hält. Die Eisenbahnschienen werden von oben gefilmt, darüber legt sich ein Zeitstrahl, der sich nach und nach mit Daten füllt: Erst mal der Geburtstag von Artamat 1985, der schon bald erdrückend eingerahmt wird von Militärputschen 1991, 2006 und 2014.

Klappsessel Währenddessen werden die Flächen zwischen den Schienen am Tisch mit Zeitungen und einem Steve-Jobs-Wackelkopf – weil sein Tod auch in die Zeitlinie fällt – vollgeräumt. Wie die Akteure das machen, sieht man auf einer zweiten Leinwand. Artamat greift dann das Massaker vom 6. Oktober 1976 heraus, um konkret seine Form der Montage zu erklären. Ein Foto, auf dem sich ein Student gegen die Polizei und paramilitärische Einheiten, die auf dem Campus der Thammasat Universität das Feuer eröffneten, mit einem Klappsessel wehrt, wird von ihm nachgestellt – allerdings in nicht-gewalttätigem Kontext auf einer Party.