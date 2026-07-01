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Kultur

Jüdisches Museum Wien: Direktion ausgeschrieben

Der Vertrag von Barbara Staudinger, seit 2022 Direktorin des Jüdischen Museums Wien (JMW), läuft im Juli 2027 aus
Thomas Trenkler
01.07.2026, 14:23

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PRESSEFÜHRUNG AUSSTELLUNG WIEN MUSEUM UND JÜDISCHES MUSEUM "RAUB?: STAUDINGER

Die Wien Holding als Muttergesellschaft des JMW schrieb daher die Geschäftsführung aus. Die Hauptaufgaben sind unter anderem die „Erarbeitung strategischer Konzepte zur Weiterentwicklung des Museumsbetriebes“ und die „Vermittlung des österreichischen Judentums (Geschichte und Gegenwart)“. Verlangt werden neben einem „Konzept für die strategische Weiterentwicklung“ auch „gute Kontakte zur Jüdischen Gemeinde in Wien, insbesondere zur IKG“. Bewerbungsfrist ist der 27. Juli.

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