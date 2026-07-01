Jüdisches Museum Wien: Direktion ausgeschrieben

Die Wien Holding als Muttergesellschaft des JMW schrieb daher die Geschäftsführung aus. Die Hauptaufgaben sind unter anderem die „Erarbeitung strategischer Konzepte zur Weiterentwicklung des Museumsbetriebes“ und die „Vermittlung des österreichischen Judentums (Geschichte und Gegenwart)“. Verlangt werden neben einem „Konzept für die strategische Weiterentwicklung“ auch „gute Kontakte zur Jüdischen Gemeinde in Wien, insbesondere zur IKG“. Bewerbungsfrist ist der 27. Juli.