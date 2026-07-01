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Jüdisches Museum Wien: Direktion ausgeschrieben
Der Vertrag von Barbara Staudinger, seit 2022 Direktorin des Jüdischen Museums Wien (JMW), läuft im Juli 2027 aus
Die Wien Holding als Muttergesellschaft des JMW schrieb daher die Geschäftsführung aus. Die Hauptaufgaben sind unter anderem die „Erarbeitung strategischer Konzepte zur Weiterentwicklung des Museumsbetriebes“ und die „Vermittlung des österreichischen Judentums (Geschichte und Gegenwart)“. Verlangt werden neben einem „Konzept für die strategische Weiterentwicklung“ auch „gute Kontakte zur Jüdischen Gemeinde in Wien, insbesondere zur IKG“. Bewerbungsfrist ist der 27. Juli.
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