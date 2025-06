Dass George Benjamins „Picture A Day Like This“ kein Projekt ist, mit dem wir Geld verdienen, war klar. Wir sind kein dezidiert zeitgenössisches Festival, obwohl es viele Uraufführungen in Erl gegeben hat. Ich will keine Zöpfe abschneiden. Zeitgenössische Oper zu spielen ist eine Erweiterung, eine Ergänzung. Ich kann nicht erwarten, dass das sofort rennt, das muss sich über Jahre entwickeln.

Dieses Damoklesschwert hat uns immer schon bedroht. Dementsprechend war ich jetzt nicht überrascht, dass es passiert. Die große Frage ist, wie es passiert, wo gespart wird und was vielleicht ausgespart bleibt. Ich habe mich in Erl bemüht, finanziell nicht über die Stränge zu schlagen, trotz der vielen Neuerungen. Das ist nicht einfach. Die zeitgenössische Musik beispielsweise ist nicht günstig.

Klar kann man sagen, man hofft, dass aus ganz Europa genug Publikum dafür kommt. Aber die Region, das Land, die Umgebung müssen auch davon profitieren, dass so eine renommierte Kulturinstitution da ist. Und da muss man etwas bieten, das sich die Menschen rauspicken können, das sie kennenlernen können. „Picture A Day Like This“ ist keine anstrengende Musik, nichts, wo man sagt, um Gottes Willen, da klirren einem die Ohren. Im Gegenteil, es ist Musik, die direkt berührt. Benjamin hat keine Angst davor, mit Musik Gefühle zu erzeugen. Und die Oper erzählt eine Parabel wie aus einem Märchenbuch.

Sie sind jetzt nach Asmik Grigorian und Elīna Garanča der dritte Opernstar, der mir innerhalb weniger Monate das gleiche Urteil vermittelt – dass die Regie ein Problem ist für die Oper, für die Sängerinnen, für das Publikum. Was läuft denn da falsch in der Branche?

Wir wollen anspruchsvolle, originelle Inszenierungen zeigen, die sich dennoch leicht lesen lassen. Wenn heute eine Geschichte erzählt wird, ist es oftmals die Geschichte, die sich der Regisseur ausgedacht hat, und nicht die, an die der Komponist gedacht hat, als er es geschrieben hat. In Erl bieten wir handwerklich gut gearbeitete, verständliche Stücke, vor allem bei den Klassikern. Das heißt nicht, dass alle in historischem Gewand daherkommen. Das alles Entscheidende ist: Die Emotion, die in der Musik ist, ist adäquat der der Protagonisten. Das hat mich über meine Karriere hinweg am meisten gestört: dass Regisseure im Optischen und Inhaltlichen oftmals gegen die Musik arbeiten.

Sie sagen, das mit der Selbstzweck-Regie ist über dem Zenit. Was kommt jetzt, wieder Fell-Umhänge bei Wagner?

Hyperrealistisch muss es überhaupt nicht sein. Man besinnt sich vielleicht wieder auf schlaue Menschen. Hans Neuenfels, was war das für ein schlauer Kerl! Was für Sachen hat der den Leuten untergeschoben! Ich bin von manchen Ihrer Kollegen scharf angegangen worden, weil ich gesagt habe, dass ich jedes Jahr eine Regiearbeit einer Frau zeigen will. Es geht mir da nicht um die Quote. Sondern um eine andere, eine weibliche Sichtweise auf all diese Stücke, die ja leider voll sind mit #MeToo. Wir wissen das: Neun von zehn Opern gehen aus heutiger Sicht gar nicht! Männliche Regisseure lavieren dann herum oder hauen einfach drauf. Frauen nennen die Dinge beim Namen.

Mit #MeToo-Fragen hat Erl ja auch eine Geschichte. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Branche gewandelt hat, dass die steilen Machtgefälle ein bisschen ausgeglichen wurden?

Das Bewusstsein hat sich geändert. Manche haben früher ihre Machtposition verkannt, die sahen das gar nicht so, dass sie Karrieren anschieben, aber auch vernichten konnten. Aber es ist mit Sicherheit so, dass es diese Fälle gegeben hat. Als ich Student war, hat man oft über die „Besetzungscouch“ gesprochen. Ich habe persönlich solche Fälle erlebt. Es hat da grausliche Dinge gegeben, dass Kollegen von mir die Probensituationen schamlos ausgenützt haben, um Frauen zu küssen oder unsittlich zu berühren. Dadurch ist vieles kaputtgemacht worden. Wir müssen aber auch aufpassen: Wir spielen auf der Bühne Theater und wollen einen gewissen Realismus erreichen. Das ist für den Regisseur komplizierter geworden. Abgesehen davon, dass es klare Regeln für das Miteinander gibt: Man muss sich im Zweifelsfall aussprechen, sagen, das will ich, das will ich nicht. Und daran muss man sich dann halten.