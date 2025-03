Johann-Strauss-Jahr: Max Richters Wiegenlied für eine hektische Welt

Von: Marie-Sarah Drugowitsch

Pyjama, Zahnbürste und Socken sind eingepackt, keine Dinge, die man zu einem konventionellen Konzert mitbringen würde. Der Malersaal der Bundestheater im Arsenal hat sich in einen Schlafsaal verwandelt. Weiß bezogene Feldbetten stehen in Reih und Glied, der Raum ist in ein sanftes, rotes Licht getaucht, Leintücher verhängen die Wände, durch die großen Fenster wird in einigen Stunden das erste Morgenlicht fallen.

Ein Konzertsaal sieht anders aus, aber das hier ist auch kein Konzert im herkömmlichen Sinn. Zum ersten Mal findet in Österreich, wie zuvor schon in Berlin, Paris und New York, das Schlafkonzert „Sleep“ des britischen Komponisten und Pianisten Max Richter statt. Rund 200 Menschen verbringen gemeinsam die Nacht mit seiner Musik. Niemand weiß so recht, wie man sich dabei verhält. Will man schlafen, bleibt man wach? Regeln gibt es keine. Eine intime, gleichzeitig kollektive Erfahrung.