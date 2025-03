„Csárdásfürstin“ in der Volksoper: Jaj Mamám, ist das deprimierend!

Zu den sphärischen Klängen von György Ligetis „Lontano“ hebt sich der Bühnenboden. Instrumente eines Varieté-Orchesters, Mikrofone und Gestalten, die wie Übriggebliebene einer durchzechten Nacht aussehen, tauchen auf. So beginnt „Die Csárdásfürstin“ an der Volksoper. Für Regisseur Johannes Erath ist Emmerich Kálmáns Operette sehr melancholisch, wie er im KURIER-Interview erklärt hat. Das „Bittersüße“ sei genau richtig für unsere Zeit. In seiner Inszenierung liegt der Schwerpunkt auf dem Bitteren.

Die Bühne (Bernhard Hummer) bleibt über die gesamte Spieldauer schwarz. Die Grauschattierungen der Projektionen von Damenbeinen oder einem Palais sehen aus wie die Negative von Filmen. Für Charme und Schmäh ist in diesem Setting kein Platz. Erath belässt die Geschichte der Chansonnette Sylva Varescu, die ihren Edwin aus Standesgründen erst nicht und dann doch heiraten darf, nur als Skelett. Das aber überfrachtet er mit seiner Deutung, bis es darunter fast zusammenbricht.

Der Erste Weltkrieg, in dessen ersten Jahren diese Operette entstand, ist permanent präsent. In Form von Reitstiefeln als Hinweis auf die Kavallerie. Tote, schwarze Pferde auf der Bühne, deren „Geister“ im Galopp als Projektionen immer wieder auftauchen.

Sylva verabschiedet sich vom Publikum mit der Hoffnung, dass der Krieg vorbei ist, wenn sie aus Amerika zurückkommt. Annette Dasch zeigt diese Chansonnette im ersten Teil als Sally Bowles (aus „Cabaret“), die sich in „Die letzten Tage der Menschheit“ verirrt hat. Auch „New York“ stimmt sie in einer deprimierenden Version an. In ihrem Tanz drückt sie ihre Verzweiflung aus, das berührt.