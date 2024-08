Möglicher Rechtsstreit um Joaquin Phoenix bahnt sich an

Ein Grund für den Rückzug könnte laut Variety darin liegen, dass Phoenix im Film einen Homosexuellen spielen sollte. Die Besetzung heterosexueller Schauspieler in queeren Rollen wurde in den letzten Jahren heiß diskutiert. Das Branchenmedium schrieb, besonders eine Sexszene im Film habe dem Oscarpreisträger zu schaffen gemacht. Auch ein inzwischen nicht mehr aufrufbarer Facebook-Post von Produzentin Christine Vauchon deutet in diese Richtung. Sie schrieb: „Und bitte, falls ihr jetzt mit erhobenem Zeigefinger darauf verweist, dass wir es verdient haben, weil wir eine schwule Rolle mit einem heterosexuellen Schauspieler besetzt haben, möchte ich klarstellen, dass er uns das Projekt vorgeschlagen hat.“

Juristische Lage sehr ernst

Der Oscarpreisträger ist nicht der erste Darsteller, der kurz vor Drehbeginn kalte Füße bekommt. Es gibt mehrere Präzedenzfälle von Hollywood-Stars, die sich in letzter Minute von Dreharbeiten zurückzogen und dafür rechtliche Konsequenzen zu spüren bekamen. Auch Bruce Willis und Kim Basinger standen in der Vergangenheit bereits vor Gericht. Basinger musste wegen des Bruchs einer mündlichen Vereinbarung, mit der Produktionsfirma Main Line fast neun Millionen Dollar zahlen, es ging um den Film „Boxing Helena.“ Bruce Willis wiederum, konnte sich nur knapp vor einer Geldstrafe retten. Eigentlich hätte er in „Broadway Brawler“, einen Ex-Eishockeyspieler zum Besten geben sollen, der Liebe findet. Da er sich aber dafür entschied auszusteigen, musste er als Kompensation in „Armageddon“ mitspielen. Bei den Geschädigten handelte es sich damals um Disney.