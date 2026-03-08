Jewgenij Kissin im Musikverein: Virtuose, furiose Exzesse

Wie selten ein Musiker vereinbart der Pianist Jewgenij Kissin Intellekt, Virtuosität mit Künstlertum. Das ließ er bei seinem Rezital im Musikverein erleben.

Mit Beethovens früher Sonate Nr. 7, in D-Dur, op. 10/3, hebt er dieses analytisch an. Alles ist perfekt ausgelotet, wie die tänzerischen Passagen. Im langsamen Satz entlockt er dem Klavier nahezu psychedelische Momente. Aggressive Akkorde changieren mit liebevollen Sequenzen. Am Ende vermittelt er den Eindruck, dass er mit diesem Komponisten noch lange nicht fertig ist.