Jerusalem Symphony in Wien: "Sollen wir den Kopf einziehen und in Israel bleiben?"

„Was da passiert ist, war so furchtbar, da konnte selbst Musik nicht helfen. Es wollte in dieser Zeit auch niemand spielen. Aber Rachlin kam zurück, im Dezember nahmen wir unsere Arbeit wieder auf“, blickt sie zurück. Leicht sei das nicht gewesen, denn die Raketen waren ständig um uns herum, natürlich wirke sich das auf die Psyche aus, „aber“, setzt sie fort, „das gehört zur Routine. Rachlin hat das nichts ausgemacht. Er ist ein Teil von uns, das gibt uns soviel Energie“, lobt die Konzertmeisterin ihren Chefdirigenten.

Wie sieht sie das verstärkte Aufkommen von Antisemitismus nach dem 7. Oktober? Antisemitismus habe es immer gegeben. „Wenn ich allein reise, ist es mir egal, Ich bin stolz, Jüdin zu sein. Aber man sagte uns, wenn wir in der Gruppe auftreten, sollten wir nicht sofort jedem unseren Pass zeigen. Aber was haben wir denn für eine Wahl? Sollen wir den Kopf einziehen und in Israel bleiben?“

Auch mit Protesten habe sie nicht nur einmal Erfahrung gemacht. Noch heute erinnert sie sich an ein Konzert mit dem Israel Philharmonic Orchestra und Zubin Mehta bei den Proms in London. „Da warfen die Leute Eier auf die Bühne, aber Mehta spielte das Konzert zu Ende. Ich war schockiert, als ich hinausging, sah ich keine Palästinenser, sondern nur Engländer, die für Palästina protestierten. Ich denke, die meisten haben überhaupt keine Ahnung von Israel.“

Über dieses Konzert wurde berichtet. Aber vieles erfährt die Öffentlichkeit nicht. In Chile war ein Bewaffneter auf das Orchester losgegangen, als es in den Bus steigen wollte. „Aber die Sicherheitskräfte konnten ihn aufhalten.“ In Brasilien seien sie einmal so bewacht gewesen, als wäre der amerikanische Präsident im Orchester, blickt Gandelman zurück. Im Jerusalem Symphony Orchestra spielen ausschließlich jüdische Musikerinnen und Musiker. Wie denkt sie über Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra, das jüdische und muslimische Mitglieder vereint? „Das ist ein guter Weg. Ich selbst unterrichte muslimische Schüler und glaube, so ließen sich Krieg, Antisemitismus und Hass zwischen den Menschen besiegen.“