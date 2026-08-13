Verplappert: Wird dieser abgehalfterte Agent der neue James Bond?

Noch heuer soll feststehen, wer der neue Darsteller des Geheimagenten seiner Majestät, James Bond, werden soll. Laut Krimi-Autor und Moderator Richard Osman steht es allerdings schon so gut wie fest. In seinem Podcast „The Rest is Entertainment“ erzählte er, jemand, der sich auskenne, habe ihm berichtet, dass James Lowden der neue 007 werden soll. Rollenmäßig ist das für den Briten ein Aufstieg. Spielt er doch in der Serie „Slow Horses“ auch einen Geheimagenten, aber einen aus der Truppe der geschasten Mitarbeiter, die wegen Unfähigkeit strafversetzt wurden.

Osman beeilte sich zu beteuern, dass das keine fixe Bestätigung sei, nur dass er „definitiv stark in Betracht gezogen“ werde. Dem Vernehmen nach findet derzeit die letzte Castingrunde für die nun bei Amazon verortete Filmreihe statt.

Lowden ist 36 Jahre alt, wurde in Essex geboren, wuchs aber in Schottland auf. Er wäre der erste James Bond mit schottischem Hintergrund seit Sean Connery.