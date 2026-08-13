Verplappert: Wird dieser abgehalfterte Agent der neue James Bond?
Noch heuer soll feststehen, wer der neue Darsteller des Geheimagenten seiner Majestät, James Bond, werden soll. Laut Krimi-Autor und Moderator Richard Osman steht es allerdings schon so gut wie fest. In seinem Podcast „The Rest is Entertainment“ erzählte er, jemand, der sich auskenne, habe ihm berichtet, dass James Lowden der neue 007 werden soll. Rollenmäßig ist das für den Briten ein Aufstieg. Spielt er doch in der Serie „Slow Horses“ auch einen Geheimagenten, aber einen aus der Truppe der geschasten Mitarbeiter, die wegen Unfähigkeit strafversetzt wurden.
Osman beeilte sich zu beteuern, dass das keine fixe Bestätigung sei, nur dass er „definitiv stark in Betracht gezogen“ werde. Dem Vernehmen nach findet derzeit die letzte Castingrunde für die nun bei Amazon verortete Filmreihe statt.
Lowden ist 36 Jahre alt, wurde in Essex geboren, wuchs aber in Schottland auf. Er wäre der erste James Bond mit schottischem Hintergrund seit Sean Connery.
Bühne, Kino und TV
In Edinburgh hatte er auch mit 12 seinen ersten Theaterauftritt, in einer Aufführung von „Peter Pan“. 2014 spielte er an der Seite von Kristin Scott Thomas am Old Vic Theatre die Rolle des Orest in „Elektra“ von Sophokles, in dem Jahr erhielt er auch den renommierten Laurence Olivier Award. Er spielte den Sänger Morrissey in der Filmbiografie „England is mine“ und war auch in Christopher Nolans Kriegsfilm „Dunkirk“ zu sehen.
Seit 2022 spielt er in der Serie „Slow Horses“ als der gewaschene Kollege River Cartwright von Gary Oldmans Jackson Lamb. Lowden ist verheiratet mit der Schauspielerin Saoirse Ronan.
Zuletzt wurden als Anwärter für den Agentenposten sehr unterschiedliche Schauspieler genannt: Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Leo Suter, Tom Hardy und Louis Partridge. Eine Präsentation der Entscheidung wird für Ende des Jahres erwartet.
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