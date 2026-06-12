Jakub Józef Orliński sprengt im Konzerthaus alle Kategorien

Auf Instagram verbucht Jakub Józef Orliński mehr als 325.000 Follower. Im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses führte der Countertenor das Publikum von der Welt des Barock in die Liedkunst seiner polnischen Heimat und wieder zurück. Der 1990 geborene Sänger weiß, wie man ein Publikum begeistert. Tritt er in der Oper auf, kann es immer wieder vorkommen, dass er mit einer furiosen Breakdance-Einlage das Geschehen aufmischt.

Sein Rezital im Konzerthaus hob er mit einem ins Mark gehenden Lamento von Händel an. Das war absolute Intensität von Null auf Hundert. Atemberaubend spielte er mit seiner Stimme, fahle Schattierungen betonten das Leid, das er, kaum war der letzte Ton gesungen, flugs in ein Lächeln übergehen ließ. Charmant begrüßte er das Publikum auf Deutsch. Da wird klar, hier spricht ein Künstler, der alle Kategorien sprengt, vom Glück, an diesem Ort mit seinem Freund, dem Pianisten Michał Biel, zu singen.