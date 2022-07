Jad Turjman: Einer, der Großes bewirkte, ohne groß herumzutun

Manche Nachrichten wirken so absurd, dass man sie für einige Zeit gar nicht verarbeiten kann. Zu traurig, um wahr zu sein. Aber am Ende sind sie doch die blanke Wahrheit. Und das ist einfach nur furchtbar.



Oder wie soll man es sonst ausdrücken, dass Jad Turjman, Autor, Schriftsteller, Comedian, mit 32 Jahren tödlich verunglückte? Dass jemand, der einen Krieg, das Mittelmeer und das berüchtigte Flüchtlingslager Moria überstand und dann in den bayrischen Bergen starb?



"In Österreich wird wenig über Emotionen gesprochen", sagte Turjman, als ich ihn das erste Mal interviewte. Danach entwickelte sich eine Art Freundschaft zwischen uns. Jad und ich tauschten uns immer wieder aus. Trafen uns, wenn er in Wien war. Er schickte mir Kapitel seines Buches, das im Herbst erscheinen soll, und fragte mich um meine Meinung. Irgendwie verstanden wir stets, was der andere sagen wollte. Obwohl Jads Leben weder meinem und überhaupt wohl jenen der wenigsten in Österreich glich.