Italienischer Schlagersänger Peppino di Capri gestorben

Der italienische Schlagersänger Peppino di Capri („Champagne“) ist tot. Der zweimalige Gewinner des Schlagerfestivals von Sanremo starb kurz vor seinem 87. Geburtstag auf der Insel Capri im Golf von Neapel, wie sein Management mitteilte. Dort wurde Giuseppe Faiella - so sein eigentlicher Name - im Sommer 1939 auch geboren. Die Insel inspirierte ihn auch zu seinem Künstlernamen, der sich in etwa mit „Sepp von Capri“ übersetzen lässt.

Di Capri gehörte in seinem Heimatland über Jahrzehnte hinweg zu den bekannteren Figuren der Unterhaltungsmusik. Mit Titeln wie „Non lo faccio più“ oder „St. Tropez Twist“ hatte er auch international Erfolg. Der Twist über St. Tropez kam in Deutschland Anfang der Sechziger in die Top Ten. Er sang auch einige seiner Lieder auf Deutsch sowie auf Englisch und Französisch. Eine Zeit lang galt di Capri als „italienischer Buddy Holly“. Er sang auch zahlreiche Italo-Versionen englischsprachiger Hits wie „Let's Twist Again“ oder „How Deep is Your Love“.