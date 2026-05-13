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Kritik

"Iron Maiden: Burning Ambition": Bei so viel Metal dröhnt der Kinosaal

Dröhnende Doku über die Heavy-Metal-Kultband – mit bislang unveröffentlichtem Interviewmaterial.
Susanne Lintl
13.05.2026, 18:00

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Iron Maiden

Ex-Sänger Paul Di’Anno darf sein letztes Interview geben, Maskottchen Eddie in Animationen sein Unwesen treiben und Javier Bardem sich als passionierter Fan outen: Wenn ein Film zur 50-jährigen Geschichte der Heavy-Metal-Kultband Iron Maiden anläuft, dann wird es richtig laut im Kino.

Exklusive Interviews

Neben Archivaufnahmen und Interviews dröhnt die Metal-Musik bis in die Eingeweide. Auch die Show- und Bühnengigantomanie von Iron Maiden beeindruckt. Für Fans.

INFO: GB/USA 206. 106 Min. Von Malcolm Venville. Mit Iron Maiden.

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