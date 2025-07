Ioan Holender: "Operndirektor ist kein Beruf, sondern eine Situation"

Ich wollte nicht weg aus Rumänien, es war notgedrungen. Ich habe auf der Hochschule für Maschinenbau studiert, Fachrichtung Dampfmaschinen. Ich habe damals bei einer Versammlung etwas gesagt, was ich nicht sagen hätte sollen. Es war ein bisschen wie das Echo der ungarischen Revolution 1956. Das wurde mir als schwere Abweichung von der proletarischen Moral ausgelegt. Ich wurde dann mit einem schlichten Schreiben vom 14. Jänner 1957 von allen Hochschulen exmatrikuliert. Ich wurde verhaftet, verhört, aber im Gegensatz zu anderen Kollegen nicht verurteilt. Damals wusste ich aber: Meine Zeit in Rumänien ist vorbei. Aber ich wollte eigentlich nicht weg. Und anderswo leben war auch sprachlich schwierig. In der Schule war Russisch Pflicht, Englisch war eine feindliche Sprache.

Wie sind Sie dann 1959 nach Österreich gekommen?

Durch meine Mutter, die in Wien gelebt hat. Wir hatten ein bisschen Geld, die rumänische sozialistische Volksrepublik hat Fremdwährung benötigt, und es gab die Möglichkeit, mich aus Rumänien herauszukaufen. Das haben auch die Deutschen gemacht: Ihre Staatsbürger aus Rumänien herausgekauft. So landete ich mit 24 Jahren ungewollt in Wien. Ich hätte versuchen können, weiter zu studieren, aber das wäre sprachlich mit den technischen Begriffen ein Problem gewesen. Mit der Oper kannte ich mich aus, der Stehplatz in Wien wurde mein neues Zuhause. Ich hörte alles, was zu hören war. Und ich redete immer mit, wenn die Sänger miteinander verglichen wurden. Die Zuschauer in Wien haben immer gejubelt, das habe ich nicht verstanden. Ich kannte teilweise aus Rumänien bessere Sänger, aber die durften nicht ausreisen.

Wie sind Sie in Rumänien zur Oper gekommen?

Als Statist in Temesvar. Dort gibt es ein Fellner- und Helmer-Theater mit 620 Plätzen. Ich war als 12-Jähriger ein Sklave in der „Aida“, mein ganzer Körper war schwarz angemalt. Wir kamen auf die Bühne und mussten im Kreis laufen, hinter die Bühne und wieder herein. Wir waren vielleicht 20 Sklaven, aber so schaute es nach mehr aus. Ich habe dort auch meine erste „Traviata“ gesehen, ich war tief beeindruckt. Zum Glück hat man auf Rumänisch gesungen, so kam ich mit der Zeit hinein. Wenn es nicht auf rumänisch gewesen wäre, wäre es wohl nie zu meinem späteren Beruf gekommen. Deshalb bin ich nach wie vor dafür, dass die Volksoper in Wien Opern auf deutsch spielt.

Wie ging es dann in Wien weiter?

Immer wieder am Stehplatz. Neu für mich waren die Strauss-Opern. Ich fand die „Elektra“ entsetzlich. Aber „Wozzeck“ von Berg hat mich sehr beeindruckt. Dann wollte ich Regisseur werden und habe auch inszeniert, im Theater in der Josefsgasse, das heute das Englische Theater ist, ein Thornton-Wilder-Stück. Und im Theater am Parkring war ich Regieassistent, das heißt ein Diener für alle und alles. Kortner, Schenk, Sowinetz, Fux sind dort bei Wondruschka aufgetreten. Ab sieben Besuchern hat man gespielt.

Aber schließlich wurden Sie Sänger.

Ich hatte in Temesvar bei Prof. Wiener Gesang studiert. Ich wollte ein dramatischer Tenor werden, aber das wurde ich leider nie. In Wien habe ich mich am Konservatorium in der Johannesgasse beworben und wurde von Esther Réthy aufgenommen. Aber ich habe in der Stadt auch etwas bemerkt: Was man mir über Kapitalismus eingeimpft hatte, hat sich bewahrheitet. Auf der Straße waren Prostituierte, und man trank das rote Gift Coca Cola.

Vom Singen konnten Sie damals leben?

Zunächst hatte ich eine Bleibe auf der Bühne der Götter. Es kam dazu, dass Ernst Lothar mich als Tennisspieler für das „Weite Land“ am Akademietheater engagierte. Ich spielte im Hintergrund unsichtbar Tennis, man sah nur die Ballwechsel. Aber ich stand auf den Brettern mit Alma Seidler, Adrienne Gessner, Attila Hörbiger, Paula Wessely, Hugo Gottschlich und den zwei Thimigs. Danach wurde ich als Homonay und Falke zur Schweizer Firma Grabowski für Operetten-Tourneen vermittelt und bekam ein richtiges Monatsgehalt, 1000 Schweizer Franken. Wir fuhren von Dorf zu Dorf, über 70 Auftritte im Jahr. Schließlich landete ich als 1. Bariton in Klagenfurt. Ich war dort zwei Jahre, sang zwölf Hauptrollen, dann kam ein neuer Intendant, und der wollte wieder andere Leute. So war wieder alles völlig anders. Ich war ein guter Sänger, aber kein besonderer. Ich wusste, dass ich niemals weit kommen würde.

So stiegen Sie in eine Sängeragentur ein . . .

Ja, ich wurde bei der Agentur Starka aufgenommen, wahrscheinlich auch, weil ich viele Sprachen konnte. Außer Rumänisch, Deutsch, Ungarisch auch Italienisch. Italien hat mir überhaupt immer gefallen, ich wäre ja viel lieber nach Italien gegangen als nach Österreich. Weil mir die Latinität viel näher ist als die Teutonität. Bei Starka habe ich zunächst Briefmarken geklebt. Dort hat man auch gemerkt, dass ich Brieftelegramme gut formulieren konnte, damit sie kurz bleiben und weniger kosten. Dann entdeckte ich nach und nach Sänger aus Rumänien. Zuerst Ileana Cotrubaș und Ludovic Spiess.