Intendantin des Vorarlberger Landestheaters gekündigt

Der Vertrag der seit Mitte Mai freigestellten Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, Stephanie Gräve, wird vorzeitig beendet. Wie die Vorarlberger Kulturhäuserbetriebsgesellschaft (KuGeS) am Dienstag mitteilte, habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, vom vertraglich vereinbarten Kündigungsrecht Gebrauch zu machen. Das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig zerrüttet. Gräve hatte KuGeS-Geschäftsführerin Monika Wagner angezeigt; die Ermittlungen wurden eingestellt.

"Mit der Strafanzeige gegen die Geschäftsführerin der KUGES wurde eine Eskalationsstufe erreicht, die einen gemeinsamen Weg bis Vertragsende unmöglich macht", so Aufsichtsratsvorsitzende Landesrätin Barbara Schöbi-Fink in einer Aussendung.

Wagner war am 10. Mai von Gräve angezeigt worden, weil sie bei einer Vertragserstellung unerlaubterweise die digitale Unterschrift Gräves verwendet haben soll. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war "kein Vorsatz nachweisbar". Demnach konnte die Ermittlungsbehörde offenbar ein unbeabsichtigtes Versehen bei Verwendung der Signatur nicht ausschließen. Die Ermittlungen wurden eingestellt.