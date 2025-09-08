Intendant und Dramaturg Reinhard Urbach 85-jährig gestorben

Er war ein echter Kenner des Theaters, ein Allrounder, der in der Analyse und der praktischen Bühnenarbeit gleichermaßen profund war: Reinhard Urbach, einstiger Chefdramaturg am Burgtheater und über 15 Jahre hinweg Leiter des Theaters der Jugend, ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 5. September im Alter von 85 Jahren verstorben. „Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlichen Theaterwissenschafter, Dramaturgen, ehemaligen Leiter und eine prägende Persönlichkeit des österreichischen Kulturlebens“, hieß es in einer Aussendung des Theaters der Jugend vom Montag.

Von Weimar nach Wien

Urbach, 1939 in Weimar geboren, studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Geschichte in Köln, Bonn und Wien. Nach seiner Promotion begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, 1975 gründete er das Literarische Quartier in der Alten Schmiede in Wien und war auch dessen erster Leiter. Zu jener Zeit fungierte Urbach nicht zuletzt als Literaturreferent im Kulturamt der Stadt Wien, bevor er 1979 die Reihe „Literatur im März“ initiierte. Unter Achim Benning wurde er bereits 1977 auch Mitglied der Dramaturgie des Burgtheaters, die er von 1979 bis 1986 - bis zum Amtsantritt von Claus Peymann - leitete.